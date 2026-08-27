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Bundesliga devi Bayern Münih'ten sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılan Leon Goretzka'nın yeni adresi Aston Villa oldu.

GORETZKA ASTON VILLA'YA BONSERVİSSİZ TRANSFER OLDU

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Goretzka, 5 gol attı ve 5 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu bonservissiz bir şekilde Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibine transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİLENDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Bonservisini eline aldıktan sonra birçok Avrupa kulübünün radarında bulunan Goretzka ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.