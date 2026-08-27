Bundesliga devi Bayern Münih'ten sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılan Leon Goretzka'nın yeni adresi Aston Villa oldu.

Beşiktaş ile anılıyordu: Goretzka Aston Villa'ya imza attı - Resim : 1

GORETZKA ASTON VILLA'YA BONSERVİSSİZ TRANSFER OLDU

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Goretzka, 5 gol attı ve 5 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu bonservissiz bir şekilde Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibine transfer oldu.

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BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİLENDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Bonservisini eline aldıktan sonra birçok Avrupa kulübünün radarında bulunan Goretzka ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.