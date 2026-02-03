Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında hazırlanan iddianame ile Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede ortak isimler yer alıyor.



Kamuoyunda Beşiktaş dosyası olarak bilinen Aziz İhsan Aktaş Suç örgütü iddianamesinde sanıklardan birisi de Yusuf Yadoğlu.



Beşiktaş iddianamesinde Yusuf Yadoğlu’yla ilgili “Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş, kurduğu ihale sistemiyle firmalarının hiçbirini adına yapmadığı, kardeş ve akrabaları üzerine yaparak hem hukuki yaptırımlardan kaçınmak hem de firmalar arasında irtibat kurulmasını engellemeyi amaçlamıştır. İhale almaya başladığı ilk zamanlar Yusuf Yadoğlu'yla, 20l6 yılından itibaren ise Baki Nugay ile ortak hareket etmeye başlamıştır” denildi.

Yusuf Yadoğlu Haziran 2025 tarihinde tutuklandı. Verdiği ifadeler sonrası 3 Temmuz 2025 tarihinde tahliye oldu.



Yusuf Yadoğlu Aziz İhsan Suç örgütü dosyasından tutuklu olduğu dönemde verdiği ifadelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’le ilgili iddialarda bulundu. Bu bölümler tefrik edilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Yusuf Yadoğlu Antalya KOM Şubede verdiği ifadesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleleri usulüne uygun aldığını söyledi. Ancak kendisinden istenilen parayı da verdiğini iddia etti.

Yusuf Yadoğlu’nun iddiaları sonrası Yusuf Yadoğlu hakkında rüşvet vermek suçuyla ilgili takipsizlik kararı verildi ve Antalya Büyükşehir Belediyesiyle ilgili hazırlanan iddianamede suçtan zarar gören kişi olarak yer aldı.



