Ligin ilk yarısında oldukça istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş, şampiyonluk yarışından erken koptu. Sezonu üst sıralarda bitirmek isteyen siyah beyazlılar çareyi ise ara transferde buldu. Beşiktaş, Özellikle ara transfer döneminin son günlerini oldukça hareketli geçiren siyah beyazlılar kadrosuna 7 oyuncu katarken büyük bir çoğunluğu kadroda düşünülmeyen 9 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Siyah beyazlı yönetim daha önce hedef transferlerin Antalya’da yapılan devre arası kampına yetiştirileceğini söylese de oyuncuların büyük bir bölümü transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala kadroya katıldı.

Beşiktaş, transferin son gününde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euro karşılığında transfer etti. Nijeryalı savunmacı, Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Marsilya’dan sağ bek Murillo ve Roma’dan kaleci Devis Vasquez de transferin son günü kadroya katıldı. Beşiktaş ayrıca transfer dönemi içinde savunmaya Yasin Özcan’ı da dahil etti.

ORTA SAHA VE FORVETE DE TAKVİYE

Beşiktaş sadece savunmaya değil orta saha ve forvete de takviye yaptı. Siyah beyazlılar Inter’den Asllani’yi kiralarken Göztepe’den Junior Olaitan ile bir yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, forveti ise Güney Koreli oyuncu ile takviye etti. Siyah beyazlılar, Genk'te forma giyen Hyeon-gyu Oh'u 14 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

ABRAHAM SADECE YARIM SEZON OYNADI

Beşiktaş, ara transfer döneminde 9 oyuncu ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılardaki en sürpriz ayrılık takıma sezon başında katılan Abraham’ın gidişi oldu. İngiliz golcü, Aston Villa’ya 21 milyon euro bonservisle transfer oldu. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz ise Portekiz ekiplerinden Braga’ya 7 milyon euro bonservis ile dahil oldu. Öte yandan takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rafa Silva ise eski takımı Benfica’ya döndü. Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı diğer oyuncular Mert Günok, Paulista, Svensson ve Jurasek oldu.

Öte yandan sezonun ilk yarısında Serikspor'da görev yapan Emrecan Terzi, ikinci devrede Sakaryaspor'da forma giyecek. Sezon başında Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo ise 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya takımlarından Deportes Tolima'ya geçici transfer oldu.