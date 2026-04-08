TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, farklı gerekçelerle disiplin kuruluna gönderildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Vaclav Cerny, futbolun saygınlığını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildi. Siyah-beyazlı ekipten Emmanuel Agbadou ise hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

Müşavirlik ayrıca Trabzonspor futbolcusu Boran Başkan’ı talimatlara aykırı ve sportmenliğe uymayan davranışları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

Kasımpaşa oyuncusu Cafu da kural ihlali nedeniyle tedbirli şekilde kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.

TRENDYOL 1. LİG SEVKLERİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK, Sarıyer, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sivasspor ve Amed Sportif Faaliyetler de çeşitli nedenlerle PFDK’ye sevk edildi.

Futbolculardan Adana Demirsporlu Yücel Gürol, Manisa FK’dan Bobby Adekanye ve Boluspor’dan Dean Liço da tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.