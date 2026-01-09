Beşiktaş, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da Rumen ekibi FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan 11’iyle başladı. İkinci yarıda Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Jota ve Ali Pağda oyuna girerken, Emir Yaşar ile Emre Bilgin forma şansı bulamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. FCSB, 68. dakikada Thiam’ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole yalnızca iki dakika sonra Ahmet Sami Bircan ile karşılık verdi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gol ise 75. dakikada Jota’dan geldi.

TAMMY ABRAHAM KAMPTAN AYRILDI

Beşiktaş’ta Tammy Abraham, ailevi nedenlerle Antalya kampından ayrılarak İstanbul’a döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz futbolcunun eşinin rahatsızlığı sebebiyle teknik heyetten izin aldığı belirtildi.

SERGEN HOCA ŞANSI VERDİ, AHMET SAMİ BİRCAN GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan 18 yaşındaki santrfor Ahmet Sami Bircan, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı ve attığı golle dikkat çekti. Genç oyuncu bu sezon U19 takımında 12 maçta 5 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

FCSB ise UEFA Avrupa Ligi lig etabında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Bükreş’teki Arena Națională’da Rumen ekibiyle karşılaşacak.