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Vlahovic cephesinden yanıt beklenirken Beşiktaş açısından transfer gündemini değiştirecek bir gelişmenin yaşandığı öne sürüldü. Atletico Madrid'de oynayan Alexander Sörloth'un Siyah-Beyazlı ekibe transfer olma ihtimalinin güçlendiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Norveçli futbolcu için Beşiktaş'ın şu aşamada rakibinin önünde bulunduğu bildirildi.

TRANSFER İÇİN TEK KOŞUL

Atletico Madrid'in satış konusunda önceliği Beşiktaş'a verdiği belirtilirken, İspanyol ekibinin transferin gerçekleşmesi için bir koşul öne sürdüğü ifade edildi. Buna göre başkent temsilcisinin yeni bir forvet transfer etmesi halinde Sörloth'un takımdan ayrılmasına izin verileceği kaydedildi.

SÖRLOTH'A 8 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Norveçli golcü için gerekli hazırlıkları yaptığı belirtilirken, 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edilmesinin planlandığı aktarıldı. Sörloth'un geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor.

Siyah-Beyazlıların forvet arayışında alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda rotasını Cezayir'e çeviren Beşiktaş'ın, MC Alger'de forma giyen 22 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Saliou Bangoura için temas kurduğu ileri sürüldü. Cezayir ekibinin genç futbolcu için 5 milyon Euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

FORVETTE ALTERNATİFLER ÇOĞALIYOR

Beşiktaş'ın santrfor operasyonunda Sörloth ve Vlahovic'in yanı sıra alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını devam ettirdiği ifade edildi. Siyah-Beyazlıların Bangoura transferi için de görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.