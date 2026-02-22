Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), dört maçta görev yapacak Video Yardımcı Hakemleri kamuoyuyla paylaştı.

Kayserispor–Antalyaspor karşılaşmasında VAR görevini Onur Özütoprak üstlenecek. Mücadelenin AVAR hakemi ise Abdullah Bora Özkara olacak.

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Karşılaşmada AVAR olarak Mustafa Savranlar görev yapacak.

Fatih Karagümrük–Samsunspor mücadelesinde VAR hakemi Turgut Doman olurken, AVAR görevini Anıl Usta üstlenecek.

Günün öne çıkan karşılaşmalarından Beşiktaş–Göztepe maçında ise VAR odasında Ömer Faruk Turtay yer alacak. Bu mücadelede AVAR olarak Candaş Elbil görev yapacak.