Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokeşe, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson.
BEŞİKTAŞ 2-0 GÖZTEPE CANLI ANLATIM
1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Beşiktaş-Göztepe maçı başladı.
ORKUN'UN FRİKİKTEN ŞUTUNDA TOP DİREĞE ÇARPTI
6' Orkun'un frikikten şutunda barajdan seken top direğe çarparak kornere çıktı.
BEŞİKTAŞ NDIDI İLE ÖNE GEÇTİ
8' Orkun'un kornerden ortasında Ndidi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş zorlu maçta erken öne geçti.
CERNY NET POZİSYONDA LIS'İ GEÇEMEDİ
11' Vaclav Cerny net pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda, Lis köşeye giden topu kornere çeldi.
JANDERSON'UN ŞUTUNDA AGBADOU KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU
33' Göztepe'nin tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Janderson'un şutunda Agbadou kayarak kritik bir müdahalede bulunarak topun kaleye gitmesini engelledi.
BEŞİKTAŞ MURILLO İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI
37' Beşiktaş'ın hızlı atağında sağ kanattan bindiren Murillo ceza sahası içinde dar açıdan çektiği sert şutta üst direğin de yardımıyla ağları havalandırdı.