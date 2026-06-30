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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Bosna Hersek'in Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Slovan Liberec forması giyen on numara Ermin Mahmic'i gündemine aldığı iddia edildi.

Vojvodina'nın scout ekibinin aktardığı bilgilere göre; 21 yaşındaki futbolcunun babası, Beşiktaş başta olmak üzere birçok büyük kulübün oğluyla ilgilendiğini söyledi. Genç orta saha için Red Bull Salzburg'un da devrede olduğu belirtildi.

REKOR SATIŞ OLABİLİR

Slovan Liberec'in geçtiğimiz yaz Avusturya ekibi Lafnitz'ten kadrosuna kattığı Mahmić'in piyasa değerinin son bir yılda yaklaşık yüzde 1900 arttığı ifade edildi.

Çek kulübünün, başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından tarihinin en yüksek bonservisli satışına imza atabileceği konuşuluyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Geride kalan sezonda Slovan Liberec formasıyla ligde 28 maça çıkan Mahmic, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 4 kez forma giyen ve 2 gol atan genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.