Kulüpten paylaşılan bilgilere göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Top kapma organizasyonlarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 12.30’da yapacağı son çalışmanın ardından hazırlık sürecini noktalayacak.
Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Gaziantep’e hareket edecek.
Beşiktaş, ligin 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.