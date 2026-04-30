Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Mücadele yarın Gaziantep Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Ligde 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 56 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, istikrarsız bir grafik sergiliyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

KADRODA DÖNÜŞLER

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ve Amir Murillo, cezalarını tamamlayarak Gaziantep FK maçında forma giyebilecek. İki oyuncu teknik heyetin tercihine göre sahaya çıkabilecek.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Kartal Kayra Yılmaz sakatlığı nedeniyle, Rıdvan Yılmaz ise kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

CEZA SINIRINDA OYUNCULAR

Beşiktaş’ta Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.