Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah beyazlı ekip, baştan sona üstün götürdüğü derbiyi farklı kazandı.

SİYAH BEYAZLILAR İLK ÇEYREKTEN İTİBAREN ÜSTÜNLÜK KURDU

Maça etkili başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 29-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki temposunu sürdüren siyah beyazlılar, soyunma odasına 56-41 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, son bölüme 88-62 önde girdi.

Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Dusan Alimpijevic’in öğrencileri parkeden 108-83 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Bu sonuçla Beşiktaş, play-off çeyrek final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı. Serinin ikinci karşılaşması Galatasaray’ın ev sahipliğinde 28 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

LEMAR VE MCCOLLUM ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş’ta Brynton Lemar 19 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Jonah Mathews 17, Conor Morgan ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Galatasaray’da ise Errick McCollum 23 sayı, Muhsin Yaşar ise 22 sayı üretti.