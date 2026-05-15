Trendyol Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş savunma hattına takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

ÜÇ BÜYÜKLERİN HEDEFİ MARCOS SENESI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper Marcos Senesi, üç büyüklerin transfer listesinde yer alıyor.

BOURNEMOUTH AYRILIĞI AÇIKLADI

Bournemouth cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübü, Marcos Senesi’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki savunmacının piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon euro olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 37 maçta 3185 dakika sahada kalan Senesi, 5 asistlik katkı sağladı. Arjantinli stoper, 8 karşılaşmada ise sarı kart gördü.