Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne oluyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

EZELİ REKABETTE 136. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 136. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray’ın 51 galibiyeti bulunurken Beşiktaş 40 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip arasındaki 44 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray aynı zamanda Süper Lig tarihinde Beşiktaş’ı en fazla mağlup eden ve siyah-beyazlıların kalesine en fazla gol atan takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip bu rekabette 166 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’IN İÇ SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ

Son yıllarda Beşiktaş’ın sahasında oynanan derbilerde siyah-beyazlıların belirgin üstünlüğü bulunuyor. 2015/16 sezonundan bu yana Galatasaray deplasmanda oynadığı derbilerin %80’ini kaybetti.

Ayrıca iki takımın da Türk teknik direktörler tarafından çalıştırıldığı son altı lig derbisini de Beşiktaş kazandı. Galatasaray’ın bu şartlarda deplasmanda aldığı son galibiyet Nisan 2012’de geldi.

İKİ TAKIM DA FORMDA

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi ve son üç karşılaşmasını kazandı.

Galatasaray ise ligdeki son 32 maçın sadece ikisini kaybetti. Sarı-kırmızılılar bu iki yenilgiyi de gol atamadıkları deplasman maçlarında yaşadı.

GOL İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş sahasında oynadığı son 15 lig maçının tamamında gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon iç sahadaki tüm lig maçlarında gol bulan üç takımdan biri.

Galatasaray ise Süper Lig’de bu sezon ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım konumunda.

ERKEN GOL DETAYI

Ligde bu sezon ilk 15 dakikalarda en fazla gol atan iki takım Beşiktaş ve Galatasaray oldu. İki ekip de bu bölümde 9’ar gol kaydetti.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Beşiktaş’ta son haftalarda formda olan Orkun Kökçü, son altı lig maçında 4 gol ve 3 asist üretmeyi başardı. Bu derbide de gol katkısı yaparsa siyah-beyazlı formayla yedi maçlık bir seriye ulaşabilir.

Galatasaray’da ise Victor Osimhen, son yedi lig maçında 7 gol ve 4 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu.