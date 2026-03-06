Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 11°
O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek Ozan Ergün, Mustafa Çulcu tarafından eleştirildi. Önceki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu golü iptal eden hakem, tartışmaların merkezinde yer aldı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak Ozan Ergün hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunan Mustafa Çulcu, 34 yaşındaki hakem için, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı gol öncesi Skriniar ile mücadelesine faul diyerek golü iptal etmesi hakemlik seviyesini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Ozan Ergün yönetecek. Mustafa Çulcu, Sabah'ta hakem atamasını yorumlayarak, "Yanlış bir atama." ifadelerini kullandı. İşte Çulcu’nun yazısı…

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Derbiye hangi hakemin atanacağı fark etmez, geçmiş istatistikler, yaşanmışlıklar ve 'uğurlu mu uğursuz mu' algısıyla maç öncesi baskı oluşuyor. Maç sonrası ise kaybedenler her şeyi hakeme yıkıyor; MHK, psikolojik bir hamleyle Ozan Ergün’ü derbiye atayarak beklentileri ters köşe yaptı.

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Son hafta oynanan lig ve kupa maçlarındaki görev dağılımları, saha ve VAR performansları bazı adayları devre dışı bıraktı. Ozan Ergün, salı günü Başakşehir-Trabzonspor kupa maçında düdük çaldı.

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Derbiye düşünülen bir hakemin 4 gün önce kupada benzer bir karşılaşmaya atanması, evrensel atama prensiplerine, temayüllere veya VeTAS’a uymuyor; sadece Türk futbol kültürüne özgü bir durum olarak değerlendiriliyor.

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Ozan Ergün, son dönemde kronizm ile öne çıkan bir hakem. 12. kural faul ve sert hareketlerde, kart tasarrufunda sorunlar yaşıyor. Hatta son maçta faul olmayan pozisyonda Nwakaeme’ye sarı kart göstermesi, futbol bilgisi ve hakemlik kalitesini sorgulatıyor.

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu’nun attığı gol öncesi Skriniar mücadelesini faul sayıp golü iptal etmesi, hakem seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Derbiler zaten zordur, bu derbi daha da zor olacak. Maçı yönetmeyenler, sahada neler yaşandığını anlayamaz.

O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Haaa… Sadece şunu da düşünebilirsiniz: Son hafta Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Kadir Sağlam’ın yaptıklarını gördükten sonra Ozan Ergün de yapsa ne olur? O zaman kimse bağırmayacak… Oyunun senaryosunu sahadaki oyuncuların yazdığı, hakemlerin etki etmediği bir maç olmasını dilerim.

Yeniçağ Gazetesi
