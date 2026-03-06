O golü iptal eden bir hakem Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetemez

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak Ozan Ergün hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunan Mustafa Çulcu, 34 yaşındaki hakem için, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu'nun attığı gol öncesi Skriniar ile mücadelesine faul diyerek golü iptal etmesi hakemlik seviyesini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Derleyen: Gül Devrim Koyun
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Ozan Ergün yönetecek. Mustafa Çulcu, Sabah'ta hakem atamasını yorumlayarak, "Yanlış bir atama." ifadelerini kullandı. İşte Çulcu’nun yazısı…
Derbiye hangi hakemin atanacağı fark etmez, geçmiş istatistikler, yaşanmışlıklar ve 'uğurlu mu uğursuz mu' algısıyla maç öncesi baskı oluşuyor. Maç sonrası ise kaybedenler her şeyi hakeme yıkıyor; MHK, psikolojik bir hamleyle Ozan Ergün’ü derbiye atayarak beklentileri ters köşe yaptı.
Son hafta oynanan lig ve kupa maçlarındaki görev dağılımları, saha ve VAR performansları bazı adayları devre dışı bıraktı. Ozan Ergün, salı günü Başakşehir-Trabzonspor kupa maçında düdük çaldı.
Derbiye düşünülen bir hakemin 4 gün önce kupada benzer bir karşılaşmaya atanması, evrensel atama prensiplerine, temayüllere veya VeTAS’a uymuyor; sadece Türk futbol kültürüne özgü bir durum olarak değerlendiriliyor.
Ozan Ergün, son dönemde kronizm ile öne çıkan bir hakem. 12. kural faul ve sert hareketlerde, kart tasarrufunda sorunlar yaşıyor. Hatta son maçta faul olmayan pozisyonda Nwakaeme’ye sarı kart göstermesi, futbol bilgisi ve hakemlik kalitesini sorgulatıyor.
Özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu’nun attığı gol öncesi Skriniar mücadelesini faul sayıp golü iptal etmesi, hakem seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Derbiler zaten zordur, bu derbi daha da zor olacak. Maçı yönetmeyenler, sahada neler yaşandığını anlayamaz.
Haaa… Sadece şunu da düşünebilirsiniz: Son hafta Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Kadir Sağlam’ın yaptıklarını gördükten sonra Ozan Ergün de yapsa ne olur? O zaman kimse bağırmayacak… Oyunun senaryosunu sahadaki oyuncuların yazdığı, hakemlerin etki etmediği bir maç olmasını dilerim.