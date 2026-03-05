Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hoca kazanacak? İşte kritik derbi öncesi istatistikler: Sergen Yalçın mı, Okan Buruk mu üstün?

Derbi mücadelesi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Kritik maç öncesi Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un derbi istatistikleri dikkat çekiyor.
SERGEN YALÇIN'IN GALATASARAY KARNESİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig'de Galatasaray ile 5 kez karşılaştı.
Bu 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 6 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
SERGEN YALÇIN'IN FENERBAHÇE KARNESİ
Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet elde etti.
Fenerbahçe ile ligde 4 kez karşılaşan Yalçın; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş bu maçlarda 9 gol atarken 7 gol yedi.
OKAN BURUK'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Okan Buruk'un göreve gelmesiyle Galatasaray, ligde Beşiktaş'a karşı üstünlük kurdu.
Buruk idaresindeki Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki performansı
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla öne çıkıyor.
Fenerbahçe ile ligde 7 maça çıkan Buruk; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Galatasaray bu maçlarda 10 gol atarken sadece 3 gol yedi.
TEKNİK DİREKTÖRLERİN KARŞILIKLI KARNELERİ
İki teknik adamın ligdeki toplam karşılaşmalarında Sergen Yalçın üstün durumda.
Beşiktaş, Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor teknik direktörlüğü yapan Yalçın, Okan Buruk karşısındaki maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve takımları 16 gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk ise Yalçın'ın takımları karşısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 gol attı.
SERGEN YALÇIN KİMDİR?
Sergen Yalçın (tam adı Ali Rıza Sergen Yalçın), 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da (Kilyos, Sarıyer) doğmuş, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusudur.
Futbolculuk kariyerinde özellikle Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giymiş, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilir. Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor gibi kulüplerde oynamış; dört büyüklerde forma giyen nadir oyunculardan biridir.
Millî takımda 37 maçta 5 gol atmış, UEFA Euro 1996 ve Euro 2000'de yer almıştır.
Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı hem oyuncu hem teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonu yapan ilk kişi olmuştur (özellikle 2020-21 sezonunda şampiyonluk ve kupa zaferi). Şu anda (2026 itibarıyla) Beşiktaş'ın teknik direktörüdür (Ağustos 2025'ten beri görevde, sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor).
Kariyerinde yeteneği kadar renkli kişiliği, tartışmaları ve yaşam tarzıyla da sıkça gündeme gelmiştir.
OKAN BURUK KİMDİR?
Okan Buruk, 19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür.
Futbolculuk döneminde orta saha oyuncusu olarak özellikle Galatasaray'da efsaneleşmiş; 1999-2000 UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerinde önemli rol oynamıştır. Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası kazanmış; ayrıca Inter, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımlarda oynamıştır.
Teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir ile 2019-20 Süper Lig şampiyonluğu (dört büyükler dışında şampiyon olan ikinci hoca) yaşamış, 2022'den beri Galatasaray'ın teknik direktörüdür.
Galatasaray'da üst üste üç Süper Lig şampiyonluğu (2022-23, 2023-24, 2024-25) ve ek kupalar kazanmıştır. Toplamda oyuncu olarak 7, teknik direktör olarak 4 Süper Lig şampiyonluğuyla lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan ismidir (toplam 11 şampiyonluk rekoru).
Yüksek tempolu, pres odaklı oyunu ve oyuncu yönetimiyle tanınır; sözleşmesi 2026'ya kadar devam etmektedir.
Her ikisi de Türk futbolunun son 30 yılındaki en önemli figürlerden olup, şu anda Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştırmaktadırlar.