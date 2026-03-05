Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hoca kazanacak? İşte kritik derbi öncesi istatistikler: Sergen Yalçın mı, Okan Buruk mu üstün?

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı hem oyuncu hem teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonu yapan ilk kişi olmuştur (özellikle 2020-21 sezonunda şampiyonluk ve kupa zaferi). Şu anda (2026 itibarıyla) Beşiktaş'ın teknik direktörüdür (Ağustos 2025'ten beri görevde, sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor).

Kariyerinde yeteneği kadar renkli kişiliği, tartışmaları ve yaşam tarzıyla da sıkça gündeme gelmiştir.