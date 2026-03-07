Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne oluyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak dev maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

BEŞİKTAŞ 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Beşiktaş-Galatasaray derbisi başladı.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ: OSIMHEN SARI KART GÖRDÜ

5' Asllani'nin defansın önünde kaptırdığı topta Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ersin zamanında müdahaleyle pozisyonu savuşturdu. Hakem Ozan Ergün pozsiyonda faul tespit etti ve itirazları nedeniyle Osimhen'e sarı kart gösterdi.

ASLLANI CEZA SAHASININ ÖNÜNDEN ÇEKTİĞİ ŞUTTA İSABETİ BULAMADI

15' Olaitan'ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Asllani müsait pozisyonda çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

UDUOKHAI KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

17' Sallai'nin ortasında Uduokhai yaptığı kritik müdahaleyle topun Osimhen'e geçmesini önledi.

BARIŞ ALPER'E NDIDI GEÇİT VERMEDİ

20' Barış Alper sol kanattan hızlanarak ceza sahası içerisine girdi. Ndidi tam zamanında bir müdahaleyle gol pozisyonunu kesti. Atağın devamında Sara ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ersin iki hamlede topun sahibi oldu.

BARIŞ ALPER YİNE TEHDİT YARATTI

26' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ancak istediği gibi vuramadı. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

SANE SERT MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SARI KART GÖRDÜ

28' Leroy Sane Asllani'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

ORKUN KÖKÇÜ İTİRAZLARI NEDENİYLE SARI KART GÖRDÜ

29' Hakem Ozan Ergün şiddetli itirazları nedeniyle Orkun Kökçü'ye sarı kart gösterdi.

MURILLO SARI KART GÖRDÜ

30' Murillo'nun Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinin ardından faul tespit eden hakem Ozan Egün sarı kartına başvurdu.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

39' Galatasaray, Leroy Sane'nin ortasında Osimhen'in yaptığı kafa vuruşuyla derbide öne geçti.

BEŞİKTAŞ MURILLO İLE TEHLİKE YARATTI: JAKOBS SON ANDA ARAYA GİRDİ

45+1' Murillo ceza sahası içerisinde dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak son anda Jakobs kayarak yaptığı müdahaleyle mutlak gol şansının önüne geçti.