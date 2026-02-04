Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı

EuroCup'ın 17. hafta maçında iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 91-81 kazanan siyah beyazlı ekip, çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 1

BKT EuroCup B Grubu 17. hafta mücadelesinde iki temsilcimizi karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, Türk Telekom’u 91-81 mağlup etti

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 2

Siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetle bitime 1 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 3

Beşiktaş'ta Devon Dotson, attığı 22 sayıyla takımı adına yıldızlaştı.

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 4

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayla birlikte bu sezon EuroCup’ta oynadığı 17 maçta 12. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kaldı.

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 5

Beşiktaş, EuroCup'ta bir sonraki maçta Panionios ile karşılaşacak; Türk Telekom ise Chemnitz 99 ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 6

Çeyrek Sonuçları

Beşiktaş GAİN 19-23 Türk Telekom | 1. Çeyrek Sonucu

Beşiktaş 43-38 Türk Telekom | İlk Yarı Sonucu

Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı - Resim: 7

Beşiktaş 68-60 Türk Telekom | 3. Çeyrek Sonucu

Beşiktaş GAİN 91-81 Türk Telekom | Maç Sonucu

Kaynak: Spor Servisi
