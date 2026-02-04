BKT EuroCup B Grubu 17. hafta mücadelesinde iki temsilcimizi karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, Türk Telekom’u 91-81 mağlup etti
Beşiktaş, Türk Telekom'u yenerek EuroCup'ta çeyrek finale kaldı
EuroCup'ın 17. hafta maçında iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 91-81 kazanan siyah beyazlı ekip, çeyrek finale yükseldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetle bitime 1 hafta kala çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Beşiktaş'ta Devon Dotson, attığı 22 sayıyla takımı adına yıldızlaştı.
Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayla birlikte bu sezon EuroCup’ta oynadığı 17 maçta 12. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kaldı.
Beşiktaş, EuroCup'ta bir sonraki maçta Panionios ile karşılaşacak; Türk Telekom ise Chemnitz 99 ile karşı karşıya gelecek.
Çeyrek Sonuçları
Beşiktaş GAİN 19-23 Türk Telekom | 1. Çeyrek Sonucu
Beşiktaş 43-38 Türk Telekom | İlk Yarı Sonucu
Beşiktaş 68-60 Türk Telekom | 3. Çeyrek Sonucu
Beşiktaş GAİN 91-81 Türk Telekom | Maç Sonucu