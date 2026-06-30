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2026-2027 sezonunda EuroLeague'de mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe Beko'nun deneyimli oyuncusu Metecan Birsen ile gelecek sezon için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

31 yaşındaki uzun forvet, Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza attı. Metecan Birsen, kariyerinde 1 EuroLeague, 6 Türkiye Süper Ligi ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2.05 metre boyundaki tecrübeli oyuncu, geride kalan EuroLeague sezonunda 24 karşılaşmada görev yaptı. Metecan Birsen, maç başına 11.1 dakika, 2.4 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.