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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 82-79 kazanarak seriye galibiyetle başladı.

SON ANA KADAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı. Savunmaların ön plana çıktığı ikinci çeyreğin ardından siyah-beyazlılar soyunma odasına 35-32 üstün girdi.

Üçüncü periyot büyük çekişmeye sahne olurken son bölüme 53-53'lük eşitlikle girildi.

Karşılıklı basketlerle geçen son çeyrekte Beşiktaş, Conor Morgan'ın kritik sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi. Son dakikalarda hata yapmayan siyah-beyazlı ekip mücadeleden 82-79 galip ayrıldı.

MORGAN VE MATHEWS ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta Conor Morgan 13 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 12'şer sayı üretirken Brynton Lemar 11 ve Devon Dotson 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Malachi Flynn'in 23 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Mateusz Ponitka ve Trevion Williams da 11'er sayıyla oynadı.

İKİNCİ MAÇ YİNE BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDA

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci karşılaşması 4 Haziran Perşembe günü yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.