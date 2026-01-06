Antalya'da hazırlık kampını sürdüren Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın ayrılığı resmiyet kazandı.

PAULISTA'NIN ALEBİ KABUL GÖRDÜ

Bir süredir takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı stoperle ilgili siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Yıldız oyuncunun ailevi nedenlerle takımdan ayrılma talebinin yönetim tarafından kabul edildiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."