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Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni zorlu yarı final serisinde 3-2 yenerek finalde üst üste ikinci kez Fenerbahçe Beko'nun rakibi olan Beşiktaş'tan önemli bir transfer hamlesi geldi.

BEŞİKTAŞ GAIN TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş Gain bir yandan da gelecek dönemin kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı.

FURKAN KORKMAZ İLE 1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu doğrultuda Siyah beyazlılar, heyecan verici bir transfere imza atarak TOFAŞ forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş Furkan Korkmaz ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

NBA'DEN TÜRKİYE'YE DÖNEN MİLLİ OYUNCU TOFAŞ FORMASI GİYİYORDU

NBA'de Philadelphia 76ers forması giydikten sonra Türkiye'ye dönen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon TOFAŞ'ta mücadele etmişti.

Furkan Korkmaz BSL'de çıktığı maçlarda 9 sayı ve 2.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Beşiktaş, bu transferle birlikte yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmiş oldu.