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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, Fransa'da forma giyen genç bir ismi gündemine aldı.

İLHAN FAKILI İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont'ta oynayan ve kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan İlhan Fakılı için resmi girişimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

GENÇ YILDIZLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, genç futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı yönetimin şimdi Clermont'u ikna ederek transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Beşiktaş yönetiminin İlhan Fakılı'yı geleceğin kadro yapılanmasında da önemli bir parça olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Clermont formasıyla Fransa 2. Ligi'nde 33 karşılaşmada görev alan İlhan Fakılı, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Toplamda 9 gole doğrudan katkı veren genç futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başlayan İlhan Fakılı, daha sonra Andrezieux ve Clermont altyapılarında forma giydi.

2024 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, mayıs ayında Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz tarafından Kosova ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna davet edildi ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.