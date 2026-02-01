Devre arası transfer dönemiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, ayrılıklar da yaşanıyor. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi için Ajax’tan gelen resmi teklif Beşiktaş tarafından reddedildi.

Hollanda ekibi Ajax, Ndidi için Beşiktaş’a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Ancak siyah-beyazlı yönetim, bu teklifi yetersiz buldu ve kabul etmedi.

NDİDİ’NİN SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR DEVAM EDİYOR

29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arka arkaya gelen ayrılıklar sonrası, Beşiktaş yönetimi bu transferde kayıp yaşamak istemiyor.

Ndidi, Beşiktaş'ta kısa sürede 2. kaptanlığa kadar yükseldi. Aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda da kaptanlık görevini üstleniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 resmi maça çıkan Ndidi, 1 gol kaydetti.