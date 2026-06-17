Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:00'de başlayacak derbi maça saatler kala siyah beyazlı kulüpten tribün hamlesi geldi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi tribün hamlesi: Maskeler taraftarları bekliyor - Resim : 1

TRİBÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Tribünlere Beşiktaşlı oyuncuların maskeleri yerleştirildi. Beşiktaş, NBA'de sık sık görülen bu uygulamayla oyuncuların motivasyonunu yükseltmeyi, taraftarların maça desteğini artırmayı ve tribünde görsel bir bütünlük oluşturmayı hedefliyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi tribün hamlesi: Maskeler taraftarları bekliyor - Resim : 2

SERİDE EŞİTLİK BOZULACAK

Nefes kesen final serisinde 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Eşitliğin bozulacağı üçüncü maç öncesi alınan sonuçlar şöyle:

1. Maç Fenerbahçe Beko 80-88 Beşiktaş Gain

2. Maç Fenerbahçe Beko 93-68 Beşiktaş Gain