Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:00'de başlayacak derbi maça saatler kala siyah beyazlı kulüpten tribün hamlesi geldi.

TRİBÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Tribünlere Beşiktaşlı oyuncuların maskeleri yerleştirildi. Beşiktaş, NBA'de sık sık görülen bu uygulamayla oyuncuların motivasyonunu yükseltmeyi, taraftarların maça desteğini artırmayı ve tribünde görsel bir bütünlük oluşturmayı hedefliyor.

SERİDE EŞİTLİK BOZULACAK

Nefes kesen final serisinde 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Eşitliğin bozulacağı üçüncü maç öncesi alınan sonuçlar şöyle:

1. Maç Fenerbahçe Beko 80-88 Beşiktaş Gain

2. Maç Fenerbahçe Beko 93-68 Beşiktaş Gain