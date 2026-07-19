Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen iki dev kulüp için dikkat çeken bir formül gündeme geldi.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 1

Süper Lig’de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gündeme gelen takas iddiası futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 2

Beşiktaş’tan Oğuz Aydın hamlesi

İddialara göre siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik heyetin yerli rotasyonunu güçlendirmek istemesi bu hamlede etkili oldu.

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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 3

Fenerbahçe’nin hedefinde Emirhan Topçu var

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin de Beşiktaş forması giyen stoper Emirhan Topçu için devreye girdiği öne sürüldü. İki kulübün karşılıklı olarak oyuncu takası seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.

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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 4

Takas formülü masada

Kulis bilgilerine göre taraflar, transferi doğrudan bonservis yerine takas üzerinden çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. İki ezeli rakibin bu formül üzerinde ortak noktada buluşmaya çalıştığı ifade ediliyor.

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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 5

Piyasa değerleri eşit

Transfermarkt verilerine göre her iki oyuncunun da güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu durum takas ihtimalini daha da güçlendiren bir detay olarak öne çıkıyor.

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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 6

Performansları dikkat çekiyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 4 asist yapan Oğuz Aydın, hücum katkısıyla öne çıkarken;

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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada - Resim: 7

Emirhan Topçu ise Beşiktaş’ta 29 maçta 1 gol ile savunmanın önemli isimlerinden biri oldu.

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