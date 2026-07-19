Süper Lig’de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gündeme gelen takas iddiası futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş-Fenerbahçe arasında dev takas iddiası: Ezeli rakipler masada
Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen iki dev kulüp için dikkat çeken bir formül gündeme geldi.Kaynak: Diğer
Beşiktaş’tan Oğuz Aydın hamlesi
İddialara göre siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik heyetin yerli rotasyonunu güçlendirmek istemesi bu hamlede etkili oldu.
Fenerbahçe’nin hedefinde Emirhan Topçu var
Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin de Beşiktaş forması giyen stoper Emirhan Topçu için devreye girdiği öne sürüldü. İki kulübün karşılıklı olarak oyuncu takası seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor.
Takas formülü masada
Kulis bilgilerine göre taraflar, transferi doğrudan bonservis yerine takas üzerinden çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. İki ezeli rakibin bu formül üzerinde ortak noktada buluşmaya çalıştığı ifade ediliyor.
Piyasa değerleri eşit
Transfermarkt verilerine göre her iki oyuncunun da güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu durum takas ihtimalini daha da güçlendiren bir detay olarak öne çıkıyor.
Performansları dikkat çekiyor
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 4 asist yapan Oğuz Aydın, hücum katkısıyla öne çıkarken;
Emirhan Topçu ise Beşiktaş’ta 29 maçta 1 gol ile savunmanın önemli isimlerinden biri oldu.