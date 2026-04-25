Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Corendon Alanyaspor karşısında görev alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yan top ile duran top organizasyonlarıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.