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Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig devinin, Miretti için Juventus’a 13-14 milyon euro düzeyinde satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunduğu ve İtalyan futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

JUVENTUS’UN KARARI BEKLENİYOR

Juventus’un teklifi kabul etmesi halinde Miretti’nin kısa süre içerisinde Beşiktaş kadrosuna katılması planlanıyor.

10+4 yabancı oyuncu kuralındaki genç futbolcu kriterine uygun olan Miretti, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

İtalyan futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist kaydetti.

SAĞ KANAT İÇİN GHEDJEMIS GÜNDEMDE

Beşiktaş’ın sağ kanat transferindeki bir diğer adayları ise Frosinone forması giyen Faris Ghedjemis olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcu için İtalyan kulübüyle kiralama görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.