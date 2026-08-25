Süper Lig devinin, Miretti için Juventus’a 13-14 milyon euro düzeyinde satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunduğu ve İtalyan futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Beşiktaş Fabio Miretti’nin peşinde : Teklif sunuldu - Resim : 1

JUVENTUS’UN KARARI BEKLENİYOR

Juventus’un teklifi kabul etmesi halinde Miretti’nin kısa süre içerisinde Beşiktaş kadrosuna katılması planlanıyor.

10+4 yabancı oyuncu kuralındaki genç futbolcu kriterine uygun olan Miretti, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

İtalyan futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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SAĞ KANAT İÇİN GHEDJEMIS GÜNDEMDE

Beşiktaş’ın sağ kanat transferindeki bir diğer adayları ise Frosinone forması giyen Faris Ghedjemis olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcu için İtalyan kulübüyle kiralama görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.