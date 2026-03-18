Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev alacak.

Ligde geride kalan 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak milli aradan sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazanmayı amaçlıyor.

Kasımpaşa ise ligde oynadığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Son haftada Eyüpspor’u tek golle mağlup eden lacivert-beyazlılar, 24 puanla 14. sırada yer aldı.

Konuk ekip, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde kadroda üç eksik oyuncu bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda savunmada görev yapan Emirhan Topçu ile hücum oyuncusu El Bilal Toure’nin milli aradan sonra takıma katılması bekleniyor.

Sağ bek Taylan Bulut’un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş’ta iki futbolcu Kasımpaşa maçı öncesinde kart sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırındaki isimler arasında bulunuyor.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında son 5 maçta galibiyet alamadı

Siyah-beyazlılar, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 karşılaşmada galip gelemedi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda rakibine 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kaybetti. Geçen sezon sahasında 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Sezonun ilk yarısındaki mücadele de 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, rakibine karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2’lik skorla elde etti.

SERGEN YALÇIN’IN EMRE BELÖZOĞLU’NA KARŞI GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı çıktığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

İki teknik adam daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

Emre Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda RAMS Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde, Sergen Yalçın’ın yönettiği Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.

İki teknik adam, iki sezon sonra farklı takımların başında yeniden karşılaştı. Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu’nun görev yaptığı MKE Ankaragücü arasında Antalya’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.