Beşiktaş Gain, BKT EuroCup çeyrek finalinde sahasında Dolomiti Energia Trento’yu ağırladı.
Siyah-beyazlılar, boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlarla üstünlük kuran temsilcimiz, soyunma odasına 40-32 önde girdi.
İkinci yarıya taraftar desteğiyle başlayan Beşiktaş, farkı çift hanelere çıkarsa da İtalyan ekibi skoru eritti. Siyah-beyazlılar final periyoduna 61-57 önde girdi.
SAVUNMA DAMGA VURDU
Nefes kesen son çeyrekte savunmada kritik hamleler yapan Beşiktaş, parkeden 77-76 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, yarı finalde Bahçeşehir ile eşleşti.