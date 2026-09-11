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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Gürcan Hasova düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

BEŞİKTAŞ 0-0 ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM

1' Gürcan Hasova'nın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Erzurumspor maçı başladı.

BEŞİKTAŞ OH İLE GOLE YAKLAŞTI

2' Beşiktaş maça baskılı başladı. Murillo'nun pasında ceza sahası içerisinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Oh'un gelişine şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ BU KEZ CERNY İLE TEHLİKE YARATTI

5' Beşiktaş üst üste ataklarla gol aramaya devam ediyor. Ceza sahası içinde son çizgide Orkun'un çevirdiği topa gelişine vuran Cerny çerçeveyi tutturamadı. Top direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.

ORKUN'A SARI KART ÇIKTI, EREN TOZLU SERBEST VURUŞTA İSABETİ BULAMADI

15' Erzurumspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Baraj ile top arasındaki mesafenin az olduğu yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolculardan Orkun Kökçü'ye sarı kart çıktı. Eren Tozlu'nun vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.