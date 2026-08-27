Beşiktaş yaz transfer döneminde ses getiren hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Beşiktaş Ernest Poku transferini duyurdu: Anlaşma detayları belli oldu - Resim : 1

BEŞİKTAŞ POKU TRANSFERİNİ DUYURDU

Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Ernest Poku'nun transferi resmen duyuruldu.

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Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı ifade edildi.

Beşiktaş Ernest Poku transferini duyurdu: Anlaşma detayları belli oldu - Resim : 3

BAYER LEVERKUSEN'DE 45 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Bayer Leverkusen formasıyla toplam 45 maçta forma giyen ve 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen Poku artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.