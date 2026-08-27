Beşiktaş yaz transfer döneminde ses getiren hamlelerine bir yenisini daha ekledi.
BEŞİKTAŞ POKU TRANSFERİNİ DUYURDU
Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Ernest Poku'nun transferi resmen duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı ifade edildi.
BAYER LEVERKUSEN'DE 45 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI
Bayer Leverkusen formasıyla toplam 45 maçta forma giyen ve 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen Poku artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.