Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i dün deplasmanda Mustafa Hekimoğlu'nun 90+7'inci dakikada attığı golle 3-2 yenerek kritik bir galibiyete imza atmıştı.

EL BILAL TOURE'NİN SAKATLIĞI CAN SIKTI

Siyah beyazlı camiada son dakika golüyle gelen 3 puanın sevinci yaşanırken karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncu El Bilal Toure'den gelen kötü haber moralleri bozdu.

BEŞİKTAŞ: 'TOURE'NİN ARKA ADALE TENDONUNDA KANAMA VE YIRTIK TESPİT EDİLDİ'

Beşiktaş, 24 yaşındaki Malili forvetin sol uyluk arka adele tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir."

GALATASARAY DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

El Bilal Toure'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve Beşiktaş'ın ligin 25. haftasında Galatasaray ile evinde oynayacağı derbi maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında Atalanta'dan kiralık olarak transfer edilen El Bilal Toure Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyerek 11 gole doğrudan katkı sağlamıştı.