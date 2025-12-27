Beşiktaş'ta Mert Günok ile birlikte kadro dışı bırakılan takımın emektar oyuncusu Necip Uysal'dan yeni bir açıklama daha geldi.

'ŞAŞKINIM, ÜZGÜNÜM'

Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip Uysal, "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla ve içeride kimseyle problemim yok. Şaşkınım, üzgünüm. Beklemediğim bir durum ve ne yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok" dedi.

'BU KONUNUN UZAMASINI İSTEMİYORUM'

Tecrübeli oyuncu ayrıca kulübün zarar görmemesi için bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Aslolan kulüptür, bir Necip gider, 10 tane Necip gelir. Kulüpler kalıcı, bizler geçiciyiz. Ben yönetimin verdiği karara saygılıyım. Bu konunun artık uzamasını istemiyorum. Bu konunun konuşulması Beşiktaş'a zarar verir. Ben bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum"