Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Dijital kod satış platformu Dijipin ile e-spor takımımızın omuz sponsorluğunu kapsayan anlaşma, 2026-2027 sezonu sonuna kadar yenilendi. Yenilenen anlaşmanın imza töreni, ikinci başkanımız Hakan Daltaban ile Dijipin Üst Yöneticisi Tayfun Ceylan'ın katılımıyla Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirildi. İmzalanan yeni anlaşma doğrultusunda Dijipin, 2026-2027 sezonu sonuna kadar e-spor takımımızın formasının omzunda yer alacak." denildi.