Beşiktaş, basketbol takımında istikrarı koruma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, başantrenör Dusan Alimpijevic ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile yola devam dedi - Resim : 1

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp başantrenör ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

YOLA DEVAM KARARI

Beşiktaş yönetimi, takımın başındaki performansından memnun olduğu Alimpijevic ile yola devam etme kararı aldı.

İSTİKRAR VURGUSU

Yeni sözleşmeyle birlikte siyah-beyazlılar, gelecek sezon planlamasında teknik ekiple istikrar sağlamayı hedefliyor.