Beşiktaş, basketbol takımında istikrarı koruma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, başantrenör Dusan Alimpijevic ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp başantrenör ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
YOLA DEVAM KARARI
Beşiktaş yönetimi, takımın başındaki performansından memnun olduğu Alimpijevic ile yola devam etme kararı aldı.
İSTİKRAR VURGUSU
Yeni sözleşmeyle birlikte siyah-beyazlılar, gelecek sezon planlamasında teknik ekiple istikrar sağlamayı hedefliyor.