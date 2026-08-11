Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken herkesin merak ettiği Dusan Vlahovic konusunda ise önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Vlahovic transferinde mutlu sona yaklaştıBeşiktaş Vlahovic transferinde mutlu sona yaklaştıSpor

BEŞİKTAŞ VLAHOVIC TRANSFERİ İÇİN BASTIRIYOR

Bir süredir devam eden görüşmelerde siyah beyazlı yönetimin yıldız oyuncuyu ikna etmeye yaklaştığı iddia edilmişti.

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir haber de transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi.

Beşiktaş dünya yıldızına son teklifini yaptı: Transferde kritik saatler - Resim : 2

ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BİTEBİLİR

Romano, Beşiktaş'ın Vlahovic'e son teklifini ilettiği ve önümüzdeki saatlerde anlaşmayı tamamlamaya çalıştığını aktardı.

Beşiktaş yönetimi transfer yoğun baskı kurarken Vlahovic'in de kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.