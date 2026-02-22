Trendyol Süper Lig’de 23. haftanın dördüncülük mücadelesinde Beşiktaş Göztepe’yi konuk etti.

BEŞİKTAŞ MAÇA NDIDI'NİN GOLÜYLE HIZLI BAŞLADI

Kritik maçta Beşiktaş taraftarının desteğiyle ilk dakikalardan itibaren oyun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Siyah Beyazlılar son haftaların formda ismi Orkun Kökçü’nün kornerden asistinde Ndidi’nin 9’uncu dakikada ağları havalandırmasıyla maça hızlı başladı.

MURILLO SİFTAH YAPTI

Göztepe’yi kendi silahıyla vuran Beşiktaş bu kez de hızlı atakta 36’ıncı dakikada yeni transferi Murillo ile farkı ikiye çıkardı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARI TEMPOSUNU KORUDU

Devreye 2-0’lık üstünlükle giren Beşiktaş ikinci yarıda da vites küçültmedi. Göztepe maça ortak olmak için baskı kurmaya çalışsa da savunmada başarılı bir maç çıkaran Sergen Yalçın’ın öğrencileri rakibine göz açtırmadı.

OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI MAÇIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Ara transfer döneminde Göztepe’den transfer edilen Olaitan Beşiktaş formasıyla ilk golünü eski takımına karşı atarak 59’da maçın fişini çeken isim oldu.

OH YİNE JENERİKLİK BİR GOL ATARAK SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Kalan dakikalarda konsantrasyonunu koruyan Beşiktaş’ta bu kez sahneye bir başka yeni transfer Hyeon-gyu Oh çıktı ve yine jeneriklik bir golle son sözü söyledi.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE'DEN DÖRDÜNCÜ SIRAYI DEVRALDI

Beşiktaş zorlu karşılaşmada Göztepe’yi 4-0 yenerek önemli bir galibiyete imza atarak puanını 43’e yükseltti ve lig sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.

Ligde 7 maç sonra mağlup olan Göztepe ise 41 puanda kalarak ilk 4’teki yerini kaybetti.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokeşe, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson.

BEŞİKTAŞ 4 -0 GÖZTEPE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Beşiktaş-Göztepe maçı başladı.

ORKUN'UN FRİKİKTEN ŞUTUNDA TOP DİREĞE ÇARPTI

6' Orkun'un frikikten şutunda barajdan seken top direğe çarparak kornere çıktı.

BEŞİKTAŞ NDIDI İLE ÖNE GEÇTİ

8' Orkun'un kornerden ortasında Ndidi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş zorlu maçta erken öne geçti.

CERNY NET POZİSYONDA LIS'İ GEÇEMEDİ

11' Vaclav Cerny net pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda, Lis köşeye giden topu kornere çeldi.

JANDERSON'UN ŞUTUNDA AGBADOU KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

33' Göztepe'nin tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Janderson'un şutunda Agbadou kayarak kritik bir müdahalede bulunarak topun kaleye gitmesini engelledi.

BEŞİKTAŞ MURILLO İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

37' Beşiktaş'ın hızlı atağında sağ kanattan bindiren Murillo ceza sahası içinde dar açıdan çektiği sert şutta üst direğin de yardımıyla ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ YİNE MURILLO İLE GOLE YAKLAŞTI

42' Murillo'nun golü attığı bölgede yine dar açıdan şutunda bu kez Lis topu kornere çeldi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-0 GÖZTEPE

OLAITAN ESKİ TAKIMINA GOLÜ ATTI

59' Beşiktaş'ın hızlı atağında Olaitan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Savunmanın araya girme çabasına rağmen son anda topa dokunan Olaitan Lis'i mağlup ederek eski takımına golü attı ve skoru 3-0'a getirdi.

OH'DAN MUHTEŞEM GOL

75' Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bu maçı da boş geçmedi. Güney Koreli forvet çaprazdan harika bir şutla topu doksana gönderdi. Beşiktaş dördüncü golü buldu.