Beşiktaş Kulübü, 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısının tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre toplantı, 11 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

AKATLAR’DA YAPILACAK

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu’nda düzenlenecek. Toplantının saat 10.30’da başlayacağı belirtildi.

SERVİS HİZMETİ SAĞLANACAK

Toplantıya katılım sağlayacak üyeler için ulaşım kolaylığı da planlandı. Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs (Levent istikameti) ve 4. Levent metro çıkışından servis hizmeti verileceği açıklandı.