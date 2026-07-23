Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Beşiktaş Kulübü'nün Akaretler'de bulunan Divan Kurulu Lokali, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

BJK Plaza C Blok'ta gerçekleştirilen açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÜRKMEZGİL: 'ÇOK MUTLU BİR GÜN'

Açılışta konuşan Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, uzun yıllardır hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ürkmezgil, "Yıllardan beri bütün Beşiktaşlıların istediği bu lokali açmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepimize burada güzel günler yaşamayı ve maçları birlikte izlemeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Lokalin bulunduğu binanın Beşiktaş tarihindeki önemine de dikkat çeken Ürkmezgil, merhum Süleyman Seba'nın uzun yıllar bu binada görev yaptığını hatırlatarak camiada yeniden birlik ve beraberlik ortamının oluşmasını temenni etti.

SERDAL ADALI: 'TARİHİ BİNAYI YENİDEN KAZANDIRDIK'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Akaretler'deki tarihi binanın kulübün en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Adalı, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba yıllarca kulübümüze bu çatı altında hizmet etti. Böylesine önemli bir varlığımız uzun yıllardır atıl durumdaydı. Bu görüntü Beşiktaş'ımıza yakışmıyordu. Divan kurulumuzla yaptığımız istişarelerin ardından burayı yeniden Beşiktaş'ımıza kazandırmaya karar verdik." dedi.

SÜLEYMAN SEBA MÜZESİ DE AÇILACAK

Başkan Adalı, lokal bünyesinde Süleyman Seba'nın anısını yaşatacak özel bir müzenin de hazırlanacağını açıkladı.

Süleyman Seba Müzesi'nin camia için anlamlı bir tarihte hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Adalı, projeye katkı sağlayan Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve divan üyelerine teşekkür etti.

CAMİANIN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Beşiktaş yönetimi, Akaretler'deki Divan Kurulu Lokali'nin yalnızca divan üyelerinin bir araya geleceği bir alan değil aynı zamanda kulübün birlik ve beraberliğini güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olmasını hedefliyor.