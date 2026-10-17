Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor’a konuk olacağı derbi karşılaşması için hazırlık çalışmalarına start verdi.
Siyah-beyazlı ekibin duyurusuna göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano idaresinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 90 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan çalışma, 5’e 2 top kapma organizasyonuyla devam etti. İdman, savunma ve hücum odaklı çalışmaların ardından sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın gerçekleştirecek.