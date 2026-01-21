Beşiktaş'ın Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya satışından elde edeceği bonservis geliri belli oldu.

DEMİR EGE'NİN TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU

Siyah beyazlı kulüp 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Braga'ya transferine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

BRAGA BEŞİKTAŞ'A 7 MİLYON EURO ÖDEYECEK

KAP'a yapılan açıklamada, Braga Demir Ege transferi için 7 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak şarta bağlı 500 bin Euro bonus ve genç oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'lik payını Beşiktaş'a ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın Demir Ege'nin Braga'ya transferine ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.”