Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Braga'ya transfer oldu.

Braga'nın Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a ödeyeceği transfer bedeli

Beşiktaş, Demir Ege'nin transferini duyurdu:

Demir Ege Tıknaz’ın SC Braga’ya Transferi İçin Görüşmelere Başlandı
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın SC Braga’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’A bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”