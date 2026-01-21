Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Braga'ya transfer oldu.

Beşiktaş, Demir Ege'nin transferini duyurdu:

Demir Ege Tıknaz’ın SC Braga’ya Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın SC Braga’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’A bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”