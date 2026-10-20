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Kaynak: İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında Crystal Palace ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Crystal Palace karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın saat 11.30’da gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarının katılımına açık olacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano ise aynı gün saat 14.30’da tesislerde düzenleyeceği basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkacak.