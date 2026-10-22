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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını da kazanan temsilcimiz Beşiktaş üçüncü haftada İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk ediyor.

Dolmabahçe'de saat 22.00'de başlayan zorlu karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta.

BEŞİKTAŞ 0-0 CRYSTAL PALACE CANLI ANLATIM

1' Danny Makkelie'nin ilk düdüğüyle Beşiktaş-Crystal Palace maçı başladı.

CRYSTAL PALACE'TA MATETA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

5' Ceza sahasında yaşanan karambolde kale önünde topu önünde bulan Mateta şutunda Nübel'i mağlup etti. VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve pozisyon gol değeri kazanmadı.

CRYSTAL PALACE TEHLİKELİ GELDİ

13' Crystal Palace yine tehlikeli geldi. Wharton'un ceza sahasında kale önüne çevirdiği topa Mateta dokunamadı.