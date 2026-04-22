Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Serdal Adalı, Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ve Dydo Drinco Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hakan Kanber katıldı.

Cola Turka ile daha önce de sponsorluk iş birlikleri yaptıklarını hatırlatan Adalı, “Daha önce 5 yıl boyunca futbol takımımıza forma sponsoru, erkek basketbol takımımıza da isim ve forma sponsoru olan Cola Turka, önümüzdeki sezonun sonuna kadar futbol takımımızın şort ön sponsoru olarak kulübümüze destek verecek. Önceki iş birliğimizi şampiyonlukla noktalamıştık. Bu anlaşmanın da Beşiktaş’ımıza yeni başarılar getireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Asya pazarına açılmasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Adalı, kulüp markasını global ölçekte büyütmek istediklerini belirterek, Kore başta olmak üzere uluslararası çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Fuji ise, “Bugün Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Beşiktaş ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Cola Turka ile Beşiktaş arasında geçmişe dayanan samimi bir bağ var. Bu bağı yeniden sahaya taşıyoruz. Anlaşma kapsamında 2027 sezonu sonuna kadar şort ön sponsoru olacağız.” dedi.

Hakan Kanber de iki marka arasında duygusal bir bağ bulunduğunu belirterek, yapılan anlaşmayla bu ilişkinin yeniden güçlendiğini ifade etti.