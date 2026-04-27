Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek adına Süper Lig’den dikkat çeken bir isme yöneldi.

KANATTA HEDEF YUSUF SARI

Sabah’ta yer alan habere göre; teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, kanat hattı için Yusuf Sarı ismini ön plana çıkardı. Daha önce de gündeme gelen milli oyuncu için bu kez şartların daha ciddi şekilde zorlanacağı aktarıldı.

CENGİZ VE JOTA KARARI

Yönetimin, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder ile Jota Silva konusunda kararını verdiği belirtildi. Habere göre Beşiktaş, iki oyuncunun da satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

27 yaşındaki Yusuf Sarı’nın kulübü Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bonservis görüşmeleri için resmi temas kurması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Milli oyuncunun Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı da ifade edildi. Bu durumun transfer sürecinde yönetimin elini güçlendirdiği kaydedildi.

YERLİ ROTASYONU ÖNCELİĞİ

Yeni sezonda hem yabancı kuralı hem de geniş kadro planlaması nedeniyle yerli oyuncu hamlelerine önem veren Beşiktaş, Yusuf Sarı transferini stratejik bir adım olarak görüyor.

Hızlı oyun yapısı ve kanat etkinliği nedeniyle oyuncunun teknik heyetin planına uyduğu belirtiliyor.