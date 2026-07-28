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Kaynak: AA

Beşiktaş Kulübü, 31 yaşındaki ABD'li pivot Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, deneyimli oyuncunun 2026-2027 sezonunda Beşiktaş BOA forması giyeceği belirtildi.

ÖNEMLİ BİR KARİYERE SAHİP

Profesyonel kariyerine Gipuzkoa'da başlayan Jillian Alleyne, bugüne kadar Hapoel Rishon LeZion, Minnesota Lynx, Elitzur Ramla, Washington Mystics, Maccabi Ramat Gan, Panathinaikos, Tarsus Belediyesi ve Jiangsu Phoenix formalarını giydi.

ÇİN'DE DOUBLE-DOUBLE ORTALAMASI YAKALADI

Jillian Alleyne, geride kalan sezonda Jiangsu Phoenix formasıyla 25 karşılaşmada görev yaptı.

ABD'li oyuncu, bu süreçte 14,9 sayı, 10 ribaunt, 3,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,3 blok ortalamalarıyla etkili bir performans sergileyerek dikkat çekti.