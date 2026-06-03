Beşiktaş’ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Yunan forvet Vangelis Pavlidis konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Benfica’nın golcü oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli belirlediği öne sürülürken, siyah-beyazlıların transfer yarışında yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Yeni sezonda ses getirecek bir santrfor transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen Beşiktaş’ın, Benfica’da forma giyen Vangelis Pavlidis için devreye girdiği iddia edildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Beşiktaş yönetiminin Yunan futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi topladığı ve olası bir operasyon için çalışma yürüttüğü aktarıldı. Şampiyonlar Ligi gelirinden yararlanamayacak olan Benfica’nın yaz transfer döneminde bazı oyuncularını elden çıkarmayı değerlendirdiği, Pavlidis’in de bu isimler arasında gösterildiği ifade edildi.

PREMIER LİG EKİBİ DE DEVREDE

Haberlere göre Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki golcü için yaklaşık 40 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Beşiktaş’ın ise maliyeti düşürecek alternatif bir model üzerinde durduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların, 20 milyon euro garanti ücret ve başarı kriterlerine bağlı ek ödemeleri kapsayan yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İngiltere’den Chelsea’nin de Pavlidis’i yakından izlediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, transferde rakiplerinin önüne geçebilmek adına süreci kısa sürede sonuçlandırmayı amaçladığı ifade edildi.