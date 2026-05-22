İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “Rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer hakkında tutuklama talep edildi.

Sulh ceza hakimliği, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI ARTTI

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen Nazire Oylum Işık ile Özlem Demir Karakaş da tutuklanmıştı. Böylece dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 5’e çıktı.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda, kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtilmişti.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."